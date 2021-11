Portugal detecteert 13 gevallen van omikronvariant bij het geplaagde Belenenses

Belenenses ontving zaterdagavond Benfica, maar de thuisploeg kon slechts 9 spelers aan de aftrap brengen.

De club was getroffen door het coronavirus en werd - zo verklaarden beide clubs na de match - samen met Benfica gedwongen om toch te voetballen.

Het werd een ware farce, want Belenenses stond bij de rust al 0-7 in het krijt, verscheen na de pauze slechts met 7 man op het veld, waarna de pot werd afgefloten.

Het verhaal krijgt nu een nieuwe plottwist: de Portugese gezondheidsdiensten melden dat er na de omstreden match bij de spelersgroep en staf van Belenenses 13 gevallen van de omikronvariant gedetecteerd zijn.

De besmettingen zijn vastgesteld bij de spelers die niet op het veld stonden en zouden kunnen worden teruggebracht tot de Zuid-Afrikaanse verdediger Cafu Phete, die onlangs nog aan de slag was met zijn nationale ploeg in Zuid-Afrika.

"We zijn met z'n allen thuis in isolatie gegaan", schetst een woordvoerder. "Het gaat om 44 personen."

"2 of 3 spelers en 2 of 3 stafleden vertonen symptomen, maar hun toestand is niet te ernstig. De rest is asymptomatisch. We wachten nu op nieuwe tests."

Bij Benfica hoeft - zo verklaart hun woordvoerder - niemand in afzondering aangezien hun ontmoeting met de beperkte kern van Belenenses niet als hoogrisicocontact wordt beschouwd.

Had de wedstrijd dan niet uitgesteld moeten worden? Belenenses en Benfica - de club van Jan Vertonghen - claimen dus dat er een sanctie boven hun hoofd hing en de Portugese gezondheidsdiensten wassen hun handen in onschuld. Ze zeggen dat het niet hun taak is om te beslissen over het al dan niet laten doorgaan van een voetbalwedstrijd.