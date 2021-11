Mbokani houdt WK-hoop van DR Congo springlevend met penaltygoal

Met 2 punten achterstand op groepsleider Benin, moest Congo winnen om nog kans te maken op het WK voetbal in Qatar. Mbokani zette al vroeg in de wedstrijd - met zijn vierde goal in zes wedstrijden - de voorsprong op het bord vanaf de stip.

Congo, met heel wat oude bekenden, scoorde een kwartier voor tijd de beslissende treffer. De Democratische Republiek mag zo nog steeds hopen op een eerste WK-deelname.