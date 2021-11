WK-finalist Kroatië wipt op de slotdag met owngoal over Rusland naar Qatar

Rusland op 1 met 22 punten, Kroatië op 2 met 20 punten.

Met dat klassement in het achterhoofd begonnen Kroatië en Rusland vanmiddag in Split aan het allesbeslissende duel voor het rechtstreekse WK-ticket in groep H.

Het regende pijpenstelen in Split. De Kroaten gingen het beste om met de miserabele omstandigheden en knutselden de mooiste kansen in elkaar.

De grote man bij de Russen was hun doelman, Matvej Safonov. Safonov hield alles uit zijn doel. Tot minuut 82, toen zijn eigen ploegmaat Fedor Koedrjatsjov hem verschalkte met een owngoal. Het Kroatische publiek wist met zijn vreugde geen blijf.

Bij 1-0 bleef het. Met 23 punten verovert Kroatië, op de Wereldbeker 2018 goed voor een finaleplaats tegen Frankrijk, het WK-ticket in groep H en moet Rusland met 22 punten naar de barrages.