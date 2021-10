Man van vermoorde Keniaanse atlete Agnes Tirop is opgepakt in Mombassa

Vandaag/vrijdag wordt de man voor de rechter gebracht. De 25-jarige Tirop werd woensdag dood teruggevonden bij haar thuis in Iten, een stad op hoogte in het westen van Kenia waar veel langeafstandslopers trainen.



De dubbele WK-medaillewinnares op de 10.000 meter (2017 en 2019) en nummer 4 van de Spelen in Tokio op de 5.000 meter was neergestoken.



Haar partner wordt beschouwd als hoofdverdachte, omdat hij de ouders van Tirop had opgebeld met de melding "iets slechts te hebben gedaan".



De moord op de beloftevolle atlete is groot nieuws in de Keniaanse media. De nationale atletiekbond schortte alle competities 2 weken op als eerbetoon en ook president Uhuru Kenyatta bracht haar hulde.