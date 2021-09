Kimi Räikkönen lijkt klaar te geraken voor de Grote Prijs Formule 1 van Rusland in Sotsji op 26 september. De Finse oud-wereldkampioen miste de voorbije 2 races in Zandvoort en Monza door een coronabesmetting."Ik stel het goed. Tot op de volgende GP", schrijft hij in een boodschap op Instagram.