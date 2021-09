Kimi Raikkonen mist GP in Zandvoort door coronabesmetting

Met een 13e en een 16e plek in de eerste vrije trainingen in Nederland mocht Raikkonen al eens proeven van het circuit van Zandvoort. "Het is niet gemakkelijk om een snelle ronde neer te zetten, maar het is een goede uitdaging", was zijn eerste oordeel.

Maar de kwalificaties en de race moet de 41-jarige Fin missen: bij zijn coronatest werd met de rode vlag gezwaaid. Raikkonen vertoont geen symptomen, maar ging meteen in isolatie in zijn hotel. Eerder deze week maakte Raikkonen nog bekend dat 2021 zijn laatste F1-seizoen wordt.

Reserverijder Robert Kubica, die in 2019 nog aan de slag was bij Williams, neemt vandaag de derde oefensessie en kwalificaties voor zijn rekening. Morgen mag de Pool dan racen in Zandvoort.