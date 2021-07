Is Casse op weg naar goud? "Zijn grootste tegenstander heeft verloren", ziet onze commentator

Wereldkampioen Matthias Casse heeft vannacht 3 kampen gewonnen in de legendarische Budokan-arena in Tokio. Straks staat hij op de tatami voor de halve finales.

"In zijn openingskamp is Casse ontsnapt aan een vroege exit. Al na 20 seconden hadden zijn Spelen afgelopen kunnen zijn. Het scheelde niets of die waza-ari was een ippon", vertelt Marc Willems vanuit Japan. "Daarna nam hij de regie over."

"Ook in de 2e en de 3e kamp had hij even tijd nodig, maar in de verlengingen had Casse de kamp telkens onder controle. De 24-jarige judoka beschikt over een ijzersterke conditie waar hij zijn tegenstanders mee afmat."

In de halve finales komt Matthias Casse uit tegen de Japanner Nagase, een voormalige wereldkampioen. "Hij schakelde de Turk Albayrak uit. Die had ik eerder in de halve finales gezien", zegt Willems.

Als Casse die kamp tot een goed einde brengt, staat hij wellicht tegenover de gewezen Iraniër Mollaei in de finale. "Hij heeft de Georgiër Grigalasjvili geklopt in de kwartfinales, de grootste concurrent van Casse.

"Mollaei acht ik haalbaarder, maar laat het ons toch maar kamp per kamp bekijken. Het gastland heeft tot nu toe telkens het goud veroverd bij de mannen. En in de halve finales kampt Casse tegen... een Japanner."