Frank Hoste na uitbarsting Cavendish: "Hij blijft een koleriek ventje"

Voor de start van de 19e rit werd het Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) allemaal even te veel. Toen een mechanisch probleem niet opgelost raakte, barstte de Brit uit tegen een mecanicien en verdween hij met een stevige vloek in de ploegbus. Na afloop van de etappe bood hij wel zijn excuses aan.

"Hij zou gevraagd hebben om zijn balhoofdstel, waar zijn voorvork in draait, aan te passen", weet Frank Hoste. "De lagers moest geregeld worden, maar waarschijnlijk is de mecanicien het vergeten."

"Dat hij begon te schelden met al die toeschouwers erbij, vind ik absoluut niet kunnen. Je moet altijd respect hebben voor de mecaniciens. Cavendish blijft toch een koleriek ventje, typisch voor een sprinter."

"Dat zorgt er ook wel voor dat Cavendish zijn verstand op nul kan zetten en kan sprinten alsof hij 21 jaar is: niet nadenken, geen schrik, ... Hij kan die knop omdraaien."

"Maar als je ziet hoe emotioneel hij is na de knuffel van Eddy Merckx of na zijn eerste ritzege in deze Tour, dan vraag ik me na zijn woede-uitbarsting wel af of hij niet gewoon cinema speelt."

Radiocommentator Christophe Vandegoor treedt Hoste bij. "Het was een totaal gebrek aan respect tegenover de mecaniciens. Vanuit menselijk standpunt valt het niet goed te praten."

"Maar je kan het ook kaderen binnen een context: Cavendish is een 300 procent perfectionist. Hij wordt boos van domme vragen van journalisten, zijn koelkast thuis is op het autistische af ingedeeld... Maar zo met mensen omgaan blijft not done."