België zakt met 122 atleten af naar Olympische Spelen in Tokio

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) voegde vandaag tijdens een vijfde en laatste selectiemoment 50 namen toe aan het team.

Ann Wauters is één van die namen. Het 40-jarige boegbeeld van het Belgische vrouwenbasketbal, die er niet bij was op het voorbije EK waar België brons won, is opgenomen in de selectie van de Belgian Cats.

De Belgische ploeg bestaat uit 67 mannen en 55 vrouwen (plus acht reserven). Zij zullen aantreden in 25 verschillende sporten.

De Olympische Spelen vinden plaats van 23 juli tot 8 augustus.