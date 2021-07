400m-sensatie Mboma mag niet lopen in Tokio wegens te hoog testosterongehalte

Mboma maakte woensdag indruk op een meeting in het Poolse Bydgoszcz. Ze liep er de 400m in 48"54, een beste wereldjaarprestatie en een verbetering van haar eigen wereldrecord bij de junioren. Slecht zes atletes waren in het verleden al sneller.

Maar Mboma is net als de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya slachtoffer van het reglement over hyperandrogene atleten. Ze heeft van nature een te hoog testosterongehalte in haar bloed.

Mboma en haar landgenote Beatrice Masilingi (eveneens 18 jaar), die de voorbije maanden doorbraken op het hoogste niveau, werden recent getest op trainingskamp in Italië. Daar kwam het "testosteronprobleem" aan het licht.

Volgens de wereldatletiekbond hebben deze atletes op afstanden van 400 meter tot en met een Engelse mijl (1.609 meter) door de spierversterkende werking van het hormoon onevenredig voordeel.

Alleen door het slikken van remmers zouden ze mogen uitkomen op hun favoriete afstand, en dat gedurende zes opeenvolgende maanden voor aantreden in competitie.

Mboma en Masilingi kunnen op de komende Spelen bijgevolg niet deelnemen aan de 400m. Pijnlijk voor Mboma, want ze was een grote kanshebber op een medaille. Ze zullen evenwel toch afreizen naar Tokio om de 200m te lopen, maar op die afstand behoren ze niet tot de wereldtop.