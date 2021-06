Christian Eriksen was de eerste om de Denen te feliciteren

Eriksen, die ondertussen weer thuis is met een ingeplante pacemaker, was zelfs de eerste om zijn ploegmaats te feliciteren na de 4-1 tegen Rusland.

"Christian stuurde meteen een bericht in onze groepsapp. Het was geweldig om meteen wat van hem te horen", zei verdediger Jens Stryger Larsen.

Er was in zekere zin sprake van een stunt, want de Denen leken na nederlagen tegen Finland (0-1) en België (1-2) kansloos voor een verder verblijf op het EK. De zorgen om de gezondheid van Eriksen drukten op het gemoed van de spelers.

Maar in de derde en laatste groepswedstrijd tegen Rusland richtte de ploeg zich alsnog op. "Onze fans gaven ons vleugels. Zonder hen was dit niet mogelijk", reageerde Deens bondscoach Kasper Hjulmand.

"Ik hoopte echt op een magische avond als deze. Deze spelers hebben zich in het hart van de Denen gevoetbald. Het zijn idolen geworden voor jonge jongens en meisjes. Ik ben zo gelukkig."