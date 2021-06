Denemarken walst over Rusland en bereikt zo de 1/8e finales

De Denen moeten zwoegen, maar Damsgaard komt net op tijd bovendrijven

Zo leek Rusland halfweg goed op weg naar een ticket voor de 1/8e finales, tot een onzichtbare Damsgaard plots uit de schaduw trad. Met één baltoets troefde hij de stugge, maar trage Dzjikija af, met een tweede krulde hij het leer heerlijk over Safonov. Denemarken deed weer helemaal mee.

De Denen konden hun wil niet meteen opleggen aan de tijdrekkende Russen, dus moest het op een andere manier gebeuren. Pierre-Emile Hojbjerg had wel een ideetje. De Tottenham-middenvelder laadde zijn kanon en schoot een kruisraket af, die zijn doel met nog geen meter miste.

Een blitzstart zoals tegen de Belgen kregen we niet te zien. De eerste grote kans was zelfs voor de Russen, maar na een knappe dribbel had Golovin geen kracht meer in de benen om de bal voorbij doelman Schmeichel te trappen.

Na het bevreemdende duel tegen Finland wisten de Denen zich te herpakken in hun duel tegen de Rode Duivels. Toch leverde dat geen punten op en begon het tegen de Russen met de rug tegen de muur. Winnen was een must om nog aanspraak te maken op de volgende ronde.

Kopenhagen ontploft na vijf dolle minuten

Bij die 0-1 kwam heel wat rekenwerk kijken om te bepalen wie zou doorstoten naar de volgende ronde. Daar had Zobnin duidelijk geen zin in, want met een draak van een terugspeelbal zette hij Poulsen op weg naar het makkelijkste doelpunt in zijn carrière. Net op dat moment kwamen ook de Belgen op voorsprong tegen Finland, dus kon het Deense feestje niet meer op.

Het feestgedruis verdween even snel als het kwam, want het Belgische doelpunt werd afgekeurd én in Kopenhagen ging de bal op de stip na een lichte duwfout van Vestergaard. De reusachtige aanvoerder Artjom Dzjoeba nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de 1-2 zonder verpinken op het bord.

De Deense emotionele rollercoaster bleef niet stilstaan, want op amper 5 minuten tijd sijpelde het nieuws binnen dat de Belgen opnieuw op voorsprong waren gekomen, brandde Christensen met een fenomenale knal net geen gat in de doelnetten, prikte Maehle de 1-4 tegen de netten én slikten de Finnen ook een tweede treffer in het andere groepsduel. De Russen waren uitgeteld en het Deense geluk kon niet op.

Amper negen dagen voordien verloor Denemarken met Christian Eriksen bijna een van z’n grootste voetbaltalenten ooit aan een hartstilstand. In de laatste groepswedstrijd pakte het dan in datzelfde stadion in Kopenhagen wat iedereen hen gunde en wat ze ook verdienden: een ticket voor de 1/8e finales.