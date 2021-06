Vermaelen kraakt de Finse code: "Dit zijn altijd de moeilijkste matchen"

Leandro Trossard kreeg 76 minuten. "Hier doe je het voor: minuten krijgen", reageerde Trossard.

"Het is mooi dat we als groepswinnaar eindigen en voor mezelf is het vrij goed verlopen."

"We wisten op voorhand dat de Finnen op een punt zouden speculeren. Wij moesten geduld tonen om die dubbele muur af te breken."

"Uiteindelijk hebben we onze kansen toch gekregen. Met onze kwaliteit kunnen we altijd iets doen, zelfs in de laatste minuut."