EK-Tribune, deel 6: "Denk dat Bale meteen belletje van Ancelotti heeft gekregen"

Bale (31) was de Man van de Match. Hij miste dan wel een penalty, maar was ook goed voor beide assists bij de Welshe goals. Waarvan de eerste een pareltje.

Wijnants was ook onder de indruk: "Ik denk dat Bale vanavond al een telefoontje van Carlo Ancelloti (de nieuwe Real-coach, red) heeft gekregen." Bale speelt sinds 2013 in Madrid, maar werd het voorbije seizoen verhuurd aan Tottenham, de ploeg waar hij groot werd, nadat de relatie tussen Spaanse club en speler verzuurd was.

"Het is toch al geleden van de Champions League-finale tegen Liverpool in 2018 (3-1-winst, Bale was met 2 goals man van de match, red) dat ik hem zo heb zien spelen. Hij heeft het een paar wedstrijden bij Tottenham ook wel aardig gedaan."

"Dit was de Bale op topniveau. Ik erger me soms dood aan al die kleine landen die mogen deelnemen aan het EK. Dat geeft veel kwaliteitsverlies. Maar als je dan die 1e goal van Wales ziet: prachtige bal van Bale op Ramsey, ook een topspeler, die geweldig aanneemt en binnenschiet. Dan kan ik me er wel weer mee verzoenen."

"Zoals Bale speelde, dat is de reden waarom hij eventueel wel nog naar Real Madrid teruggeroepen zal worden. Dat zal hij allicht niet meer willen, maar iemand moet hem betalen, hé. En voorlopig staat hij nog op de loonlijst in Madrid." (lees voort onder foto)