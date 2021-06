Wales zet enorme stap richting achtste finales met zege tegen Turkije, hoofdrol voor Bale

Turkije - Wales in een notendop:

Ruim verslag van Turkije - Wales (0-2)

Drie keer is scheepsrecht voor Ramsey

Turkije en Wales begonnen met gemengde gevoelens aan hun tweede groepsduel. Wales haalde een enigszins verrassend punt tegen Zwitserland, terwijl bij wijlen van het veld werd getikt door een indrukwekkend Italië. Konden de Turken de knop omdraaien om hun status als dark horse waar te maken?

Daar leek het aanvankelijk niet op, want al na een dikke 5 minuten kreeg Wales een dot van een kans. Ramsey dook slim in de rug van de Turkse verdedigers en kreeg de bal van Bale. Zijn assist op Moore stond bijna in de boeken tot hij voor eigen succes ging en stuitte op een prima redding van Cakir.

Yilmaz antwoordde met een afgeweken schot, maar het voornaamste gevaar bleef van Wales komen. Daar glipte Ramsey opnieuw door de gigantische mazen van het Turkse net. Blijkbaar had hij niet door dat hij alle tijd had om een hoek uit te kiezen, want de Juve-middenvelder trapte wild en hoog over.

Turkije kreeg zelf geen volwaardige aanval in elkaar gebokst en dus was het wachten op de volgende grote kans van de Welshmen. Wie anders dan Ramsey werd voor de derde keer uit het oog verloren en deze keer toonde hij geen genade met doelman Cakir. Met een knappe borstcontrole en een gekruist schot zette hij Wales terecht op voorsprong.