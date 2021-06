Leander Dendoncker krijgt veel vragen over Witsel: "Axel is Axel, ik ben Leander"

Dat Witsel als nummer 6 veel respect afdwingt, begrijpt Dendoncker. "Hij leest het spel erg goed en hij blijft rustig aan de bal. Axel vormt de verbinding tussen verdediging een aanval. Dat is wat een perfecte 6 doet."

"Axel is Axel en ik ben Leander. We spelen op dezelfde positie, maar zijn ook heel verschillend. Ik voel ook geen extra druk. Ik ben sowieso iemand die altijd vrij rustig blijft."

"Het stoort mij niet dat de bondscoach eerder vertelde dat hij op Witsel rekent voor het derde groepsduel. Witsel is al jaren van grote waarde voor de ploeg", antwoordde Dendoncker op de dagelijkse persbabbel van de nationale ploeg.

"Als verdediger ben ik meer een depanneur"

Zondag tegen Kroatië liep het op het middenveld gesmeerd tussen ex-Anderlecht-ploegmaats Leander Dendocker en Youri Tielemans.

"We kennen mekaar heel goed: zowel op als naast het veld. Dat helpt", zei Dendoncker.

"Of ik een speler van het hoogste niveau ben op die positie? Daar wil ik niets over zeggen. Het is wel mijn natuurlijke positie."

"Als verdediger ben ik meer een "depanneur". We hebben genoeg jonge verdedigers klaarstaan. Ik zie mezelf in eerste instantie als een middenvelder", besluit Dendoncker.