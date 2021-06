DUIVELSBLOG: Kijk hier naar trainingsbeelden, met Kevin De Bruyne op de bank

Nog 3 dagen en de Rode Duivels openen hun EK met een match in en tegen Rusland. Leander Dendoncker kreeg op de persconferentie vooral vragen over Axel Witsel, Yannick Carrasco praatte over zijn vormpeil. Thierry Henry sloot dan weer aan bij de kern. Kevin De Bruyne ten slotte volgde de training vanaf de reservebank.