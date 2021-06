Peter Vandenbempt: "Romelu Lukaku is onze allergrootste troef op het EK"

Het was een goeie collectieve prestatie tegen een ploeg die op papier eigenlijk veel beter is dan wat de Belgen in die eerste ronde krijgen voorgeschoteld. Dat maakt van de Rode Duivels nog geen Europese kampioen, maar er was wel veel goed nieuws.

De Belgen hadden het een minuut of 10 moeilijk, hebben daarna gecontroleerd kansen gecreëerd en hebben er eigenlijk maar één weggegeven. En dan staat daar toch Thibaut Courtois, dat moet je hem toch nageven. Hij was de hele wedstrijd toeschouwer, maar in de toegevoegde tijd had hij dan wel die prima parade.

De vicewereldkampioen is wel niet meer van hetzelfde niveau als drie jaar geleden. Kroatië zit in een soort overgangsfase, maar toch met kwaliteit.

Zoals Roberto Martinez terecht opmerkte was dit veel meer een echte wedstrijd en zo hebben de Rode Duivels het ook aangepakt. Er was meer scherpte, concentratie en intensiteit tegen een toch zeer degelijke tegenstander, met mooie namen op het veld.

Het was een zeer bemoedigende wedstrijd, vele malen beter dan tegen Griekenland. En met natuurlijk een elftal dat veel dichter aanleunt tegen het basiselftal dat we zullen zien tegen Rusland.

"Lukaku is zoveel meer dan alleen maar doelpuntenmaker"

Hij is zoveel meer dan alleen maar de doelpuntenmaker van de nationale ploeg. Al moeten we zeggen: ook dat is natuurlijk hallucinant. Heeft er nu 60 gemaakt. Veel sneller dan allerlei gereputeerde topspitsen in Europa, maar dat is hij ondertussen natuurlijk zelf ook.

Romelu Lukaku bijvoorbeeld, dat is een gigant. De Belgen hadden echt een moeilijke start, waarin ze eigenlijk 10 minuten achter de bal gelopen hebben, op zoek naar een antwoord op die aanpak van Kroatië. Ze speelden te ver van de man, er was geen druk op de bal en ze raakten zelf ook niet aan de bal.

Lukaku is echt een kapstok van roestvrij staal waaraan dit elftal zich vastklampt in moeilijke momenten. Als je het mij vraagt is hij onze allergrootste troef op het EK. Hij maakt indruk en boezemt angst in bij de tegenstander. Lukaku is een spits die heel Europa ons benijdt. Hij is gretig, onvermoeibaar, alles gespeeld, hyperambitieus en gedreven om Europees kampioen te worden.

Je moet weten dat hij in zijn eerste 20 à 22 wedstrijden 3 keer gescoord heeft voor de nationale ploeg. En sinds die magische avond in Zagreb, in het najaar van 2013 waar hij met 2 doelpunten België naar het WK trapte, heeft hij er 57 gemaakt in 71 wedstrijden.

"Ook Tielemans was indrukwekkend"

Aan de overkant was het toch Modric, Brozovic, Kovacic. Dat is toch niet min. En zoals hij daar de lakens uitdeelde, sterk aan de bal, goed positiespel, duels ook, voortdurend in de coaching ondanks zijn toch nog jonge leeftijd: dat was indrukwekkend.

Ik wil er ook nog één iemand uitlichten: Youri Tielemans. Hij is voor mij de speler die de brug slaat en zal slaan tussen de de oude en de nieuwe generatie. Hij is een echte patron op het middenveld ook. Dat was natuurlijk wel bepalend voor het hogere niveau van de Belgen gisteren.

"Denk dat deze verdediging zal spelen met Denayer"

In de verdediging was het een beetje opvallend dat Thomas Vermaelen niet aan de aftrap stond. We dachten dat die er wel zou bij staan, want dat was toch de typedefensie: Alderweireld, Vertonghen en Vermaelen. Maar dat zal dus zo niet zijn. Vermaelen is Vertonghen komen aflossen bij de rust.

Ik denk dat deze verdediging zal spelen met Denayer centraal achterin. Daar is hij meer op zijn gemak dan aan de linkerkant en kan hij ook beter zijn snelheid aanwenden. Denayer staat in de hiërarchie blijkbaar ook hoger dan Boyata, al was die wel wat geblesseerd.