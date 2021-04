AS Roma scoort in het slot de 1-2 op het veld van Ajax, en in de slotminuut probeert Calafiori nog wat tijd te rekken. Dat is niet naar de zin van een Amsterdamse ballenjongen, die een bal keihard naar zijn hoofd slingert. Filip Joos vraagt zich af: "Kan een ballenjongen een gele kaart krijgen?".