Tweede keer, goede keer voor Corinne Suter op WK alpineskiën

In het Italiaanse Cortina d'Ampezzo veroverde de Zwitserse goud in de afdaling bij de vrouwen. Suter finishte in 1'34"27 en was daarmee 20 honderdsten sneller dan de Duitse Kira Weidle. Het brons ging op 37 honderdsten naar Lara Gut-Behrami, een landgenote van Suter.

Voor de 26-jarige Suter is het de eerste wereldtitel. Donderdag greep ze net naast goud in de Super-G, waarin Gut-Behrami de beste was. Twee jaar geleden won Suter ook al WK-zilver op de afdaling. De wereldtitel ging toen naar de Sloveense Ilka Stuhec, die nu tevreden moet zijn met de veertiende plaats.

Suter is de eerste Zwitserse die wereldkampioene afdaling wordt sinds Maria Walliser, die de titel won in 1987 en 1989. Morgen/zondag staat de afdaling bij de mannen op het programma.