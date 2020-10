"Probeer geen beter contract te verzilveren in klassiekers, is mijn advies als manager"

Wielrenner worden is voor velen een jongensdroom. Daar willen ze alles voor opgeven. Het besef dat die droom een erg risicovolle onderneming is, komt vaak pas vele jaren later. Dat is niet gezond, vindt Dries Smets.

"Oudere renners hebben vaak heel hun leven in het teken van wielrennen gezet. Persoonlijk ben ik voorstander van renners die voortstuderen. Al is het gespreid over vele jaren, zoals Tiesj Benoot. Op die manier zorg je voor een vangnet en is niet je hele leven afhankelijk van de wankele wielerwereld."

En wankel is de wielerwereld. Na CCC eerder op het seizoen kondigde NTT net na het WK aan dat het na 2020 stopt als wielersponsor. NTT is nochtans een wereldspeler, een van de grootste telecombedrijven op aarde.

"Ik was al op de hoogte, dus voor mij is het nieuws over NTT geen verrassing", zei Smets maandag. "Het is jammer, maar zo zie je weer dat de toekomst van het wielrennen kan afhangen van de beslissing van 1 bedrijf. Zo is het een komen en gaan van ploegen en is er altijd instabiliteit."