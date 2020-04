Coronacrisis heeft impact op fietsmarkt: "50% minder omzet" versus "heel goede cijfers"

Het is mooi weer en de overheid roept op om meer te bewegen. Mensen herontdekken de liefde voor de fiets, maar fietsverkopers en -constructeurs zien af door de beperkingen. "Wij verkopen niks", zegt fietsverkoper Geert Verheyen. "Wij hebben dan weer veel betere cijfers doordat we online verkopen", zegt de woordvoerder van Canyon.

Ridley: "Terugval van 50 procent"

Ridley is een van de toonaangevende Belgische spelers op de fietsmarkt en ontsnapt niet aan de gevolgen. “Deze crisis is tijdens ons hoogseizoen begonnen. We houden rekening met een terugval van 50 procent in onze omzet”, legt CEO Jochim Aerts uit. “Slechts 10 procent van het gebruikelijke aantal bestellingen komt binnen.” Dankzij het lenteweer en de oproep van de overheid om te bewegen kan er wel nog iets… bewegen. “Dat is een pleister op de wonde. Veel mensen herontdekken de fiets. Het is onze stille hoop dat die mensen na de lockdown in onze winkels zullen opdagen.” “Een pintje dat tijdens de lockdown niet geserveerd is, komt niet terug. Bij ons kan dat wel. Ik zie fietsen die 10 of 20 jaar het zonlicht niet gezien hebben. Als die mensen fietsen fijn vinden, dan kunnen zij weer bij ons komen. En zo kan er een herstelperiode in de zomermaanden komen.” De Belgische fietsenfabrikant sponsort ook professionele wielerteams zoals Lotto-Soudal. “Onze eerste verantwoordelijkheid is de gezondheid van onze werknemers. Daarna komt de gezondheid van ons bedrijf. Onze werknemers moeten straks ook nog een job hebben.” “Die combinatie maakt dat wij de onaangename beslissing moeten nemen om het financiële luik van onze sponsorcontracten tijdelijk on hold te zetten. Als we deze verplichtingen zouden moeten nakomen in deze tijd, dan is dat zelfmoord voor de toekomst van ons bedrijf. Bij de Lotto-ploeg is er alvast begrip. We zijn al zeer lang sponsor en dit is een geval van overmacht.”

Geert Verheyen: "Coronacrisis is een ramp"

Ook oud-renner Geert Verheyen deelt in de klappen. Hij werkt in de fietsenwinkel van Sergej Ivanov, ex-winnaar van de Amstel Gold Race. Ze zitten met hun handen in het haar. “Voor ons is de coronacrisis een ramp. De mensen willen fietsen in het mooie weer en alle fietsen staan in onze winkel klaar voor verkoop. Maar de mensen mogen geen kijkje komen nemen of een fiets bestellen", zegt Verheyen. “Mensen kunnen wel op afspraak komen om hun fiets te laten herstellen. Maar er wordt niets verkocht in een periode waarin we normaal veel fietsen verkopen." Ook online verkopen Verheyen en Ivanov niets. "Omdat we gewoonweg niet aan online verkoop doen. Wij vinden het beter vinden dat klanten langskomen om de juiste fiets uit te testen." "Voor fietsen betaal je een vrij groot bedrag, dan is het beter dat je die fiets vooraf al eens gezien hebt in de winkel. Maar dat is in deze tijden wel een probleem."

Canyon: "Betreuren dat coronacrisis oorzaak is van goede cijfers"

De Duitse fietsenfabrikant Canyon spitst zich dan weer uitsluitend toe op online verkoop. En dat pakt in deze periode goed uit. “Globaal gezien zijn de cijfers goed, we verkopen veel meer dan we verwacht hadden in de lente”, zegt woordvoerder Thorsten Lewandowski. “Er zijn verschillenden redenen voor de goede cijfers. Fietsenwinkels zijn gesloten tijdens de coronacrisis, waardoor mensen online hun fiets kopen. Daarnaast nemen mensen in tijden van social distancing veel minder het openbaar vervoer, ze verkiezen de fiets.” “Maar in bepaalde landen verkopen we ook minder. Dat is het geval in Spanje, waar mensen geen fietstochten mogen maken.” “Natuurlijk betreuren we dat de coronacrisis de grote oorzaak is van onze goede cijfers. Het is niet dat we in onze handen wrijven, omdat onze verkoop nu zo goed gaat. We hopen dat elk ander fietsenmerk goed en gezond uit deze crisis komt.”

Trek: "In veel Amerikaanse staten zijn fietswinkels open"

En hoe staat het in de States? Daar lijken de kaarten anders te liggen dan in België. “Onze fabriek is open, weliswaar onder strikte restricties”, zegt Tim Vanderjeugd, verantwoordelijke voor sport marketing bij Trek USA. De Vlaming woont en werkt in de VS en stelt er een opvallend verschil met ons land en andere delen van Europa vast. “In heel wat staten zijn de fietswinkels nog open. Dat is het recht van elke staat om die beslissing te nemen. Het wordt beschouwd als een essentieel deel van de economie.” “Fietsen kunnen dan op afspraak afgehaald worden of door een levering aan huis. Er zijn natuurlijk beperkingen, maar er kruipen alleszins meer mensen dan vroeger op de fiets. April is normaal een topmaand, wellicht onze beste maand. De verkoop is minder, maar creatieve fietswinkels in de VS en in de rest van Europa doen nog vrij goeie zaken.” “Het gaat dus niet zo slecht. We waren ook goed voorbereid met onder meer de verkoop van fietsen online. Al moeten ook wij toegeven dat zonder de coronacrisis de business er nog beter zou hebben uitgezien.”