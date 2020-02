Karl Vannieuwkerke grijpt in bij Tim Declercq: "Geen handen geven!"

"Hoe groot is de angst voor het Corona-virus in het peloton?", wilde Karl Vannieuwkerke graag weten aan het einde van het gesprek met locomotief Tim Declercq.

Declercq: "Wielrenners hebben sowieso al een panische angst om ziek te worden. Ik denk dat we 20 keer per dag onze handen ontsmetten. We geven ook geen handen meer, maar wel een vuistje."

Toch zondigde de renner van Deceuninck - Quick-Step enkele seconden later bijna aan die regel. Gentleman als hij is, wilde hij Karl en zijn gasten een hand geven. Te beginnen bij Eddy Planckaert. Karl Vannieuwkerke greep meteen in: "Geen handen geven!".

Eddy Planckaert: "Je wil niet weten waar mijn handen overal gezeten hebben."