Ron Jans neemt ontslag bij Cincinnati na racismeklacht: "Ik ben onhandig geweest"

"Ron bood zijn ontslag aan nadat een onderzoek enkele zaken naar boven bracht", vertelde voorzitter Jeff Berding in een persbericht. "Als club dragen we bepaalde waarden heel hoog in het vaandel. Raciale en culturele diversiteit is een belangrijke factor in wat deze sport zo mooi maakt."



De Nederlander zou tijdens het meezingen van een liedje in de kleedkamer het "N-word" gebruikt hebben. Vorig week al zette Jans door het incident tijdelijk een stap opzij.

"Ik ben inderdaad wat onhandig geweest door een stukje tekst mee te zingen, maar nu wordt van iets onhandigs iets heel groots gemaakt", liet Jans toen weten aan de Nederlandse krant AD.

"Ik voel me niet schuldig. Want ik bén geen racist. Ik haat slavernij, discriminatie en racisme. Het was heel onhandig, maar deze hele situatie voelt gewoon zó vreemd aan."



Jans was in 2012 4 maanden hoofdtrainer bij Standard. In Cincinnati trainde hij onder meer onze landgenoot Roland Lamah.