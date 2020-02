Jonge KVM-fan krijgt shirt van Nikola Storm: "Da's ne grote meneer"

Dat de jonge supporter het truitje overhandigd kreeg, was niet helemaal een verrassing. Want de kerel was zo pienter om vooraf op een groot papier de tekst "Storm, mag ik je truitje" te schrijven.

Storm had de boodschap begrepen, begaf zich naar de fan, trok zijn shirt uit en gaf het aan hem. De andere fans die naast de jongen stonden, staken ook hun hand uit, maar kregen - begrijpelijkerwijs - 0 op het rekest.