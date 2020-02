DNA Nys op het WK: "Dit is nog 100x stommer en saaier dan ik dacht"

Verkenning van het BK: "Hier kun je toveren"

Bij de verkenning van het BK-parcours is Thibau Nys in zijn nopjes in het Antwerpse zand. "Dat is al 3 dagen minder gezaag", stelt vader Sven opgelucht vast. Coach Paul Van den Bosch heeft alle moeite van de wereld om de jonge Nys in te tomen. "Ik heb Paul er graag bij, want hij kan Thibau wat temperen", zegt Sven. "Dat wordt iets gemakkelijker aanvaard dan van de papa."

Plots is Thibau zijn vergunning kwijt: "Man, man, man!"

Thibau Nys heeft de voorbije jaren heel wat stappen gezet als veldrijder, maar 1 ding is nog niet veranderd: "Als we ergens naartoe gaan, is het chaos", zegt Sven Nys, naar aanleiding van een verloren vergunning vlak voor het vertrek. "Als we zeggen dat we om 10u vertrekken, dan is het gegarandeerd 10.10u. Als er iets is waar ik nerveus van word, dan is het dat wel."

Klagen en zagen voor het WK: "Dit kan ik niet"

Was Thibau Nys in de aanloop naar het BK nog een zonnetje, dan was hij de dagen voor het WK in Dübendorf een donderwolk. "Hij is weer aan het klagen", ziet vader Sven tijdens de verkenning. "Dit is nog 100 keer stommer en saaier dan ik ooit had durven te dromen", sakkert Thibau. "Dit kan ik niet." Maar zondag begint het te regenen en die regen verandert het parcours in een modderbad. Plots klaart Thibau Nys helemaal op. Met het bekende gevolg: Nys snelt naar de wereldtitel, terwijl zijn ouders en familie aan de kant duizend doden sterven van de zenuwen.