Sjarapova mag wildcard voor Australian Open in ontvangst nemen

Voor Maria Sjarapova is het in 2020 de tweede wildcard die ze krijgt. Eerder ontving ze een uitnodiging voor het WTA-toernooi in Brisbane. De Russische ging er roemloos onderuit in de eerste ronde. Ze verloor in 3 sets van de Amerikaanse kwalificatiespeelster Jennifer Brady.



In Brisbane kampte de Russin met een virus. Na haar verloren openingsronde zei ze: "Ik ben al enkele weken aan het vechten tegen een virus en ben zelfs in het ziekenhuis beland. Ik kon niks binnen houden, meer informatie ga ik niet delen".

Vorig jaar verloor Sjarapova op de Australian Open in de vierde ronde van Ashleigh Barty. De Australian Open gaat op 20 januari van start in Melbourne.