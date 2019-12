Bahreinse international bootst spleetogen na en krijgt 10 duels schorsing

Bahrein kwam medio vorige maand tegen Hongkong niet verder dan 0-0, en dat kon Baqer maar moeilijk verkroppen. Na het laatste fluitsignaal ontstond een opstootje tussen spelers van beide landen en de verdediger bootste spleetogen na in de richting van de Hongkongse fans.

Dat was te zien op videobeelden en dat kwam Baqer duur te staan. Hij maakte zich volgens de FIFA zo schuldig aan "discriminerend gedrag" en kreeg een schorsing van tien wedstrijden. Ook moet hij een boete van 30.000 Zwitserse frank (ongeveer 27.500 euro) betalen.

De FIFA had in juli aangekondigd dat het de minimumschorsing voor racistisch gedrag verdubbeld had tot 10 wedstrijden. De international van Bahrein is de eerste speler die op basis van die nieuwe strafmaat geschorst wordt.