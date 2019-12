Lyon vreest zware blessure Memphis Depay: einde seizoen en geen EK?

Het waren woelige dagen voor Memphis Depay, die afgelopen week nog door zijn eigen fans bespuwd werd na een opstootje in de Champions League. Die zwarte week kreeg een vervelend staartje tegen Rennes.

Lyon ging niet alleen de boot in met 0-1, maar het zag ook aanvaller en aanvoerder Memphis Depay uitvallen. De Nederlander kreeg in de eerste helft wat schoppen en bleef na de rust in de kleedkamer. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe heeft Depay de voorste kruisbanden van zijn linkerknie gescheurd, maar dat nieuws moet door Lyon nog bevestigd worden.

Die diagnose zou in ieder geval een maandenlange revalidatie voor Depay betekenen. De kans is groot dat hij dit seizoen niet meer in actie komt en misschien moet hij meteen ook een kruis over zijn EK trekken. Niet alleen een zware aderlating voor Lyon, maar ook voor Oranje.