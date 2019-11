Toeval bestaat niet: Lukaku en Lautaro zijn ook vestimentair een duo

In de 1-3-zege van Inter tegen Slavia Praag waren Lautaro en Lukaku alweer "on fire". Lautaro scoorde tweemaal op assist van de Rode Duivel en Lukaku tekende zelf ook nog voor een doelpunt. De twee zitten in de Serie A en de Champions League samen al aan 22 doelpunten in 17 wedstrijden dit seizoen.

Hun goede verstandhouding bleek na de wedstrijd nog wat verder te gaan, toen ze merkten dat ze dezelfde sweater aanhadden. Grappig of gênant? Oordeel vooral zelf.