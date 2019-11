Seattle is kampioen van de MLS na finale tegen Pozuelo (en Ciman )

Seattle en Toronto zijn vaste gasten in de finale van de MLS, waar na het reguliere seizoen met een Play-offsysteem met rechtstreekse uitschakeling wordt gewerkt naar het voorbeeld van de NBA of NFL.

Seattle en Toronto stonden ook twee en drie jaar geleden al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar was bijna een uitzondering te noemen. Toen won Atlanta tegen Portland. Bij Toronto begon Pozuelo (ex-Genk) in de basis. Laurent Ciman kwam de hele finale niet van de bank.

Seattle had het thuisvoordeel en dat speelde zeker een rol. Net geen 70.000 enthousiaste fans vuurden hun team aan. Toch was het Toronto dat domineerde in de eerste helft, maar Pozuelo en zijn medespelers kwamen nauwelijks tot kansen en dat zouden ze cash betalen in de tweede helft. Daarin scoorde Seattle drie keer.

Leerdam scoorde met een afgeweken schot, invaller Rodriguez verdubbelde de score met een heerlijk afstandsschot en in de 90e minuut telde Ruidiaz Toronto helemaal uit. Een knappe kopbalgoal van Altidore, op assist van Pozuelo, in de extra tijd was enkel een eerredder. (zie video's).