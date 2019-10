LA FC snoert Zlatan Ibrahimovic de mond en schakelt LA Galaxy uit

Echt goed verdedigd werd er niet in het beladen play-off-duel tussen stadsrivalen LA FC en LA Galaxy. Zo werd het een echte rollercoaster: MLS-topschutter Carlos Vela zette LA FC op weg naar de zege met twee goals.

Maar na een assist en een goal van Ibrahimovic - na een blunder van de doelman - stond het na 55 minuten weer gelijk: 2-2. Ibrahimovic had na de vorige ronde gezegd dat LA Galaxy "iedereen kapot zou maken", maar die vlieger ging niet op.

Vela - weer hij - zette Rossi knap op weg naar de 3-2 en de veer was gebroken bij de LA Galaxy. Na goals van Diomande (2x) en Feltscher stond 5-3 op het scorebord, al werd een goal van Ibrahimovic in de extra tijd nog afgekeurd.

Ibrahimovic moest afdruipen, maar deed dat niet zonder op te vallen. Toen hij op de korrel werd genomen door de fans van LA FC greep hij naar zijn kruis. Het is afwachten of de Zweedse spits bij LA Galaxy blijft, want zijn contract loopt af en hij schermt met aanbiedingen.