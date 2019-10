"Dinsdag spreken schuldeisers van Luik zich uit over reorganisatieplan"

"Aanstaande dinsdag is er een zitting van de handelsrechtbank waar de schuldeisers zich moeten uitspreken over het reorganisatieplan. Momenteel bekijk ik dat positief. Ik ga er niet vanuit dat ze moeten stoppen, al is dat altijd een mogelijkheid."

Luik werkte tot nog toe al zijn wedstrijden af met alleen Belgen op het wedstrijdblad. Omdat de club in een WCO-procedure zit, de wet op de continuïteit van de onderneming, mag het geen buitenlanders opstellen. "Dat maakt het niet makkelijk voor Luik, maar dat ze alleen met Belgen spelen, wekt ook wel veel sympathie op. Al is deze situatie natuurlijk niet goed voor het imago", weet Wim Van de Keere.

"Charleroi heeft flink gesaneerd"

Voorlopig is dat nog niet het geval, want Charleroi verloor zijn eerste vier wedstrijden. "Kwalitatief is Charleroi zeker niet zo sterk dan de voorbije jaren, dat is een vaststelling. Het is aan de club om daar oplossingen voor te zoeken."

"Vergissing van Aalstar is uitvergroot, paniek was onnodig"

Afgelopen week was er ook even heisa over het stamnummer van Aalstar. "Die zaak is geregeld. Bij de wissel van het management heeft men over het hoofd gezien dat er een akkoord van de federatie nodig was voor het overzetten van het stamnummer", klinkt het bij Van de Keere.

"Dat is een administratieve vergissing die plots uitvergroot is, maar die paniek was eigenlijk niet nodig. Er was één vergadering nodig met de betrokken partijen om duidelijk te maken dat er geen fundamenteel probleem was. Het gezond verstand heeft gezegevierd."

En de verhoopte nieuwe zaal van Brussels, hoe zit het daar nog mee? "De club zit in de huidige zaal aan haar plafond. Die zaal is het fundamentele probleem van Brussels. Eigenlijk is ze 1e klasse onwaardig, daar is iedereen zich van bewust. Brussels is zeer actief bezig met allerlei pistes. In het belang van de club mag dat niet meer lang uitblijven. De komende 1 à 2 seizoenen moet dat toch concreet worden. Dan kan de club blijven groeien."