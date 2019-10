Basketbal Vlaanderen schrapt matchen van Aalstar door problemen met stamnummer

Een onreglementaire overdracht van het stamnummer is de oorzaak voor de beslissing van Basketbal Vlaanderen.

In juni kondigde Okapi Aalstar aan dat Okapi een nieuw bestuur zou krijgen. De oude vzw ging in vereffening en droeg het stamnummer over aan de nieuwe CVBA Tragel Invest.

"Maar bij de overdracht is geen rekening gehouden met de federatie en de financiële en administratieve gevolgen", zegt Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen. "Daarom heeft Basketbal Vlaanderen alle wedstrijden van Aalstar geschrapt, behalve de matchen die vallen onder de bevoegdheid van de Pro Basketball League."

Dinsdag zal de Pro Basketball League normaal een beslissing nemen. "In het slechtste geval kan de club verdwijnen", zegt Verlinden. "Maar dat is natuurlijk een scenario dat we liever zouden vermijden."

"Met grote verbazing namen we vandaag kennis van enkele persberichten aangaande onze favoriete club. We hebben hier akte van genomen en overleggen morgen met de bevoegde instanties. Later meer", reageerde het bestuur van Okapi Aalstar maandagavond.