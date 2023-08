Felicity Wilson-Haffenden gaat door de muur en is de gelukkigste juniore op het WK

Wilson-Haffenden rijdt de stenen uit de grond

Als enige reed ze de kasseien bijna uit de grond, waardoor de andere uiteindelijk niet op de foto stonden. Het is de 5e wereldtitel voor Australië in deze categorie, een record.

In een categorie met weinig referentiepunten was vooraf een topfavoriete aanduiden onbegonnen werk. Er werd wel naar Julie Bego en Cat Ferguson gekeken, maar de nummers 1 en 2 van de wegrit stelden teleur in de tijdrit.

Winnares Wilson-Haffenden: "Wilde zien wat ik waard was"

"In de wegrit kwam ik nog ten val en daar lukte het niet om me te bewijzen. Deze titel maakt me dan ook heel gelukkig."

Voor de 18-jarige Wilson-Haffenden kwam de wereldtitel toch als een verrassing. "Het was heel hard en het voelde goed, maar ik wilde vooral eens zien wat ik waard ben tegen deze meisjes, want veel rijd ik er niet tegen."

Xaydee Van Sinaey: "Die laatste 500 meter waren de langste ooit"

"Dit is onder mijn verwachtingen", vertelde Xaydee Van Sinaey na afloop van haar rit. Ze eindigde 17e.

"Ik ging voor de top 15, maar je hoopt altijd op meer. Ik eindig op bijna anderhalve minuut van de winnares, dat is best veel op een tijdrit van nog geen 13,4 km. Het gevoel op de fiets was ook niet goed. Ik kan nog in alle facetten van het tijdrijden verbeteren."

De achttienjarige Oost-Vlaamse had nog nooit gehoord van winnares Wilson-Haffenden, een voormalig hockeyspeelster die in 2021 de overstap maakte naar het wielrennen.

"Dat is typisch voor WK's bij de junioren", legde ze uit. "Het zijn speciale wedstrijden, heel onvoorspelbaar. De meeste rensters kenden Wilson-Haffenden niet. Nummer twee Sharp was de grote favoriete. Zij won dit jaar bijna elke tijdrit waaraan ze deelnam."

De meeste meisjes junioren kwamen helemaal uitgewoond over de streep aan Stirling Castle. Ook Van Sinaey was kapot. "Die laatste 500 meter waren de langste ooit."

"Je kan nog op snelheid aan de klim beginnen, maar de vaart is er snel uit. Het is doodgaan tot op de finish. Ook onderweg had ik door alle knikjes al moeite met het vinden van mijn ritme. Je kan nooit even op adem komen."