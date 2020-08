Evenepoel steekt eindzege op zak in Polen, ploegmaat Ballerini wint slotrit

Dankzij zijn fenomenale krachttoer van gisteren begon Remco Evenepoel in een zetel aan de slotrit in de Ronde van Polen. De etappe met aankomst in Krakau had alle kenmerken van een etappe voor sprinters.

Hoewel de traditionele vroege vlucht wel wat voeten in de aarde had, ontstond er uiteindelijk een kopgroep van vijf renners onder wie Luke Rowe. De blauwe brigade van Deceuninck-Quick Step beleefde een rustige namiddag vooraan in het peloton en knabbelde langzaam aan de voorsprong van de leiders.

Ondertussen zakte Evenepoel nog wat dieper weg in zijn zetel. Hij overbrugde het heuvelachtige eerste gedeelte van de slotrit zonder problemen. Toen de sprintersploegen zich op kop zetten, voelden de koplopers de bui al hangen. Op 10 kilometer van de finish was hun liedje uitgezongen.

In een warrige sprint slalomde Davide Ballerini tussen zijn concurrenten naar de zege. De Italiaan van Deceuninck-Quick Step was sneller dan Pascal Ackermann en Alberto Daniese. Met ook nog de eindoverwinning van Evenepoel, eindigt de Ronde van Polen dan toch nog met een positieve noot voor Deceuninck-Quick-Step. Zeker nu ploegdokter Vanmol goed nieuws had over de toestand van Jakobsen.