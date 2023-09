Wout van Aert doet het deze keer zelf! Met ultieme verrassingsaanval knalt hij naar winst in Tour of Britain

Broederlijk delen in het kamp van Team Jumbo - Visma.

De Nederlandse ploeg is de ultieme veelvraat in de Tour of Britain en zorgde vandaag voor een unieke vijfklapper. Al was het niet Olav Kooij die voor een vijfde overwinning op een rij zorgde, wel zijn "lead-out" Wout van Aert.

De gele trein deed opnieuw alles perfect en kwam in de laatste vijf kilometer helemaal onder stoom. Maar net toen Van Aert aan zijn voorbereiding voor Kooij ging beginnen, liet de Nederlander slim een gaatje vallen.

Onze landgenoot had het manoeuvre van zijn ploegmakker meteen in het snotje en plaatste een extra versnelling. Een alles of niets-move die uitstekend uitpakte. De rest van de sprinters zouden het achterwiel van Van Aert niet meer aanraken.

Vijf op vijf: opnieuw een perfecte dag voor Jumbo-Visma.