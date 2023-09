Kooij plukt klavertjevier in Tour of Britain, Van Aert speelt weer zijn rol

Ctrl C. Ctrl V. De vierde etappe in deze Tour of Britain was bijna een identieke kopie van de derde. En van de tweede en de eerste. Echt spannend is het allemaal niet, maar dat zal Olav Kooij worst wezen.

Opnieuw schoven de renners van Tour de Tietema-Unibet mee in de ontsnapping, en opnieuw controleerde Jumbo-Visma de boel in het peloton. Op 27 kilometer van de finish was het liedje van de vluchters uit.

En zo kregen we weer een massasprint en daarin vulde Wout van Aert zijn rol van lead-out weer uitstekend in. Kooij zat in een zetel en sprintte naar zijn vierde zege op een rij. Hij haalde het voor zijn landgenoot Casper van Uden, de Brit Ethan Vernon, en eerste Belg Milan Fretin van Team Flanders-Baloise.

Wout van Aert (13e) vierde in de achtergrond mee met Kooij.

Morgen kan hij er misschien vijf op een rij van maken want ook die rit lijkt op maat van de sprinters.