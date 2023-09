Van Aert gidst Olav Kooij naar twee op twee in Wrexham

Kooij blijft leider en kan morgen een hattrick scoren want het profiel is ideaal voor een nieuwe massasprint.

Net voor het ingaan van de slotkilometer werd het peloton ook nog opgeschrikt door een spectaculaire valpartij, maar de topsprinters bleven gespaard. Van Aert deed zijn kunstje van gisteren nog eens netjes over en loodste Olav Kooij naar zijn tweede zege op een rij. Zelf bolde hij ook nog als derde over de streep.

In het slot van de rit ging het tempo de hoogte in richting massasprint en vooral Bora-Hansgrohe probeerde Jumbo-Visma stokken in de wielen te steken. Dat leek ook te gaan lukken, maar Van Aert en Kooij kwamen zich net op tijd weer vooraan het peloton melden.

Echt diep moesten de renners vandaag niet gaan in en rond Wrexham want de rit was maar net iets meer dan 100 kilometer lang. De mannen van Jumbo-Visma controleerden de kleine vlucht, met onder anderen de Belg Abram Stockman, makkelijk. Ze lieten de vier vluchters een hele tijd spartelen op een halve minuut.

"Als Wout aangaat, weet je dat iedereen afziet"

"Na gisteren waren alle ploegen naar ons aan het kijken om de vlucht onder controle te houden", vertelde de ritwinnaar achteraf. "Daar gebruikten we twee jongens voor. Het ging nadien best snel naar de laatste drie kilometer. Een beetje bergaf, met wat bochten. Daar gebeurde nog een lelijke crash met iemand van DSM. We gingen van links naar rechts, en kwamen dicht bij de afsluiting."

In een smalle, technische slotfase zette Van Aert zijn snelle ploegmaat af voor de sprint. "We wisten na de verkenning dat de positie bij het ingaan van de slotkilometer cruciaal zou zijn. Wout ging aan op het stuk dat licht omhoog liep. Dan weet je dat iedereen afziet. Ik moest enkel nog het laatste stukje aangaan."

Dinsdag wacht opnieuw een sprinterskans in de Ronde van Groot-Brittannië. "Maar dat moeten we nog bekijken. De ploegmaats hebben twee dagen op rij hard gewerkt. Als we zo blijven doorgaan, wordt het nog een lange, zware week. We zien wel wat de tactiek wordt, de komende dagen."