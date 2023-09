Wout van Aert rolt rode loper uit voor ploegmaat Olav Kooij in Manchester en wordt zelf nog 2e

Wout van Aert prijkt op de erelijst van de Ronde van Groot-Brittannië, maar dit jaar wil hij zich wegcijferen voor zijn ploegmaat Olav Kooij.

Jumbo-Visma maakte weinig geheimen over zijn ambities in de rit naar Manchester. Vooral Jos van Emden zorgde ervoor dat de 5 vluchters - 3 Britten, 1 Nieuw-Zeelander en 1 Noor - nooit ver weg geraakten. Kilometerslang schommelde het verschil rond de 2 minuten.



Maatwerk van de bovenste plank, denk je dan, zeker wanneer 2 van de vluchters zich lieten inlopen. Maar de overblijvers hadden het leep gespeeld. Vooral Fredrik Dversnes had nog wat energie gespaard.



Pas in de laatste 2 kilometer kraakte de Noor dan toch. Zoals aangekondigd zette Van Aert zich op kop voor Kooij, die het makkelijk afmaakte. Van Aert zelf hield Sam Bennett nog af in de strijd om de 2e plaats.