Stefan Bissegger blaast iedereen weg, slappe tijdrit van Remco Evenepoel

Wie wel een prima prestatie neerzette, was Victor Campenaerts. Hij fixeert zichzelf niet meer op de race tegen de klok, maar verleerd is hij het ook niet.

Deze week is het andere koek. Na pech in de waaierrit gisteren aasde hij op revanche in de sprintrace tegen de klok. Op het menu: 11,1 kilometer langs het IJsselmeer knallen in Lelystad.

Bissegger vliegt in Flevoland

In de strijd om de dagzege troefde de jonge Zwitser Stefan Bissegger (EF Education) iedereen af. Met bijna 55 km/u gemiddeld vloog hij over het parcours in Flevoland.

Vraag het maar aan Reinardt Janse Van Rensburg. De Zuid-Afrikaan zag de Zwitserse machine voorbijrazen op het parcours van nauwelijks 11 kilometer.

"Deze omloop lag me. In het eerste deel moest je een strijd leveren tegen de wind, in deel 2 blies de wind je naar snelheden van 60 km/u. Best leuk", lachte hij.

"Dat ik zou winnen, had ik niet in de gaten. Mijn metertje was stuk. Daarom was ik ook zo verbaasd met mijn chrono."

Bissegger is meteen ook de nieuwe leider in de Benelux Tour. De Zwitser telt nu 19 seconden voorsprong op de Deen Kasper Asgreen en Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng.