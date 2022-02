Gentse Feesten in het Sportpaleis: underdog Gent klopt Aalst in de bekerfinale

16:10 16 uur 10. Reacties na de bekerfinale in het volleybal tussen Aalst en Gent. Reacties na de bekerfinale in het volleybal tussen Aalst en Gent

Het is de eerste keer dat Gent de bekerfinale haalt en als je dan meteen kan winnen, dat is onbeschrijfelijk. Tobias Kjaer (Gent).

Gent maakt het af in de 4e set (25-14) en wint de Beker van België.

Gent wint 1e Beker van België en schrijft clubgeschiedenis. Gent wint de finale van de Beker van België tegen Aalst. In de laatste set heerste Gent en Aalst was er niet tegen opgewassen.

10 punten voorsprong. Aalst krijgt het nu echt heel moeilijk. Gent heeft een voorsprong van 10 punten. Het staat 11-21.

Knappe rally. Aalst en Gent vechten een knappe rally uit. Gent kan het afmaken en neemt met 7 punten afstand: 10-17.

Gent loopt verder uit op Aalst. Ze hebben een kloof van 5 punten te pakken. Wat kan Aalst nog?

Gent begint goed aan de 4e set en heeft een kloof van 3 punten. Voor Aalst is het alles of niks. Als Gent deze set wint, is het over voor Aalst. De spelers van Aalst blijven wel alert want ze weten wat er op het spel staat.

Gent maakt achterstand in set 3 helemaal goed: 25-23.

Gent wint set 3. Halverwege de 3e set kwam Gent weer op gang. De beginfase van de set was voor Aalst, maar dan kon Gent de aansluiting weer maken. 19-19 was het kantelpunt, maar ook het breekpunt voor Aalst. Ze konden hun goeie ritme van het begin van de set niet aanhouden. Gent kreeg 2 setballen. 1 setbal kon Aalst nog ongedaan maken, maar na een knappe rally won Gent de 3e set.

In de eindfase van de 3e set gaat het weer gelijk op. Gent heeft de voorsprong van Aalst ongedaan kunnen maken: 21-21.

De coach van Gent vraagt een time-out. Aalst loopt steeds verder uit: 17-13.

In het begin van de 3e set ging het weer gelijk op. Aalst heeft zich herpakt en kan nu uitlopen op Gent. Voorlopig is het 9-6 in het Antwerpse Sportpaleis.

Gent zet de bordjes gelijk tegen Aalst: 25-23.

2e set is voor Gent. Gent heeft het goeie ritme gevonden en pakt de 2e set. In het begin van de set werkte Aalst de kansen af en liep uit op Gent, maar dan kon Gent weer de aansluiting maken. 18-18 was het kantelpunt van de wedstrijd. Ze sprongen over Aalst en hielden de voorsprong vast. We zagen een sterke Jente De Vries bij Gent.

Gent neemt over van Aalst. Gent komt op voorsprong. Ze komen steeds beter in de wedstrijd en leiden met 21-23. Aalst vraagt een time-out.

Aalst laat Gent er niet meer over komen. Soms beginnen ze al wat te zweven en dan moet hun coach hen even op de realiteit wijzen. We zitten in de 2e set en alles kan nog gebeuren. Aalst leidt momenteel met 17-14.

