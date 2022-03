Burak Yilmaz laat Portugal even zweten, maar Ronaldo en co mogen nog dromen van WK

De Portugezen namen voor eigen volk de match meteen in handen en kwamen na een dik kwartier verdiend op voorsprong. Na een schot van Bernardo Silva was Octavio bij de pinken in de rebound.



Na de 2-0 van Diogo Jota vlak voor de rust leek Portugal zijn schaapjes op het droge te hebben, maar in de 2e helft werd het toch weer spannend toen Burak Yilmaz voor de aansluitingstreffer tekende.



Het thuispubliek kreeg het helemaal warm toen de ref na het bekijken van de beelden naar de stip wees, na een overtreding op ex-Genk-spits Ünal. Yilmaz jaste de unieke kans op de 2-2 over het doel van Costa. Die klap kwam Turkije niet meer te boven en diep in de extra tijd strooide Matheus Nunes nog wat extra zout in de wonde.



Exit Turkije dus, Portugal staat een stapje dichter bij Qatar. Ronaldo en co treffen nu Noord-Macedonië, dat verrassend won in Italië. De winnaar van dat duel mag straks naar het WK.