Frankrijk zet Red Flames op weg naar kwartfinales met gelijkspel tegen IJsland

Frankrijk was met 2 zeges al zeker van een plek in de kwartfinales, maar de Red Flames hadden wel de hulp nodig van de Franse vrouwen om nog kans te maken op de volgende ronde. Een IJslandse zege zou immers fataal zijn voor België, een gelijkspel zou voor rekenwerk zorgen.



Maar Frankrijk vervulde zijn sportieve plicht en kwam al in de 1e minuut van de wedstrijd op voorsprong. Malard, een van de vele nieuwe gezichten in de basis bij de Fransen, zette IJsland meteen met de rug tegen de muur.



Het veredelde B-elftal van Frankrijk kon vervolgens controleren en zag hoe na de rust 2 doelpunten werden afgekeurd. Na liefst 12 minuten in de extra tijd kon IJsland dankzij een VAR-interventie toch nog gelijkmaken vanaf de stip, maar dat was meteen ook het laatste wapenfeit van de wedstrijd.

Door het gelijkspel tegen Frankrijk en de winst van België tegen Italië wippen de Red Flames nog over IJsland naar de 2e plek in de groep. IJsland huiswaarts zonder nederlaag dus, na 3 gelijke spelen, maar dat zal de Belgische vrouwen worst wezen.