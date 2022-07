Nederlands slotoffensief komt te laat voor groepswinst, Oranje Leeuwinnen als 2e naar kwartfinales

23.000 fans zagen in Sheffield hoe Zwitserland beter aan de wedstrijd begon. De Nederlandse vrouwen hadden aan een punt genoeg om zich voor de volgende ronde te plaatsen, maar pas in de tweede helft kwam de wedstrijd in een stroomversnelling.

De Oranje Leeuwinnen kwamen meteen na de rust op voorsprong na een own goal van Crnogorcevic. Vier minuten. Langer kon Nederland niet van de voorsprong genieten, want Reuteler maakte meteen gelijk voor Zwitserland na flauw verdedigen bij Nederland.

Daarna was het wachten op de invallers bij Nederland. Vijf minuten voor tijd maakte Leuchter er 1-2 van met haar hoofd, niet veel later maakte Pelova het af van dichtbij.

Omdat Zweden op dat moment al 0-4 voor stond, was groepswinst weg. De 1-4 van opnieuw Leuchter bracht daar geen verandering meer in. In de kwartfinales neemt Nederland het op tegen Frankrijk.