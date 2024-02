Ajax smeert leider PSV tweede puntenverlies van het seizoen aan na zenuwslopende kraker

Veel scheelde het niet of PSV was zijn ongeslagen reeks kwijt. De fiere leider in de Eredivisie werd tot het uiterste gedreven door een op revanche belust Ajax, maar hield - ondanks een ferm slotoffensief - stand bij 1-1. Een wedstrijd zonder winnaar, maar ook vooral een zonder verliezers.

PSV is dit seizoen op een missie.

Het kampioenschap in de Eredivisie is niet langer goed genoeg, de ploeg van Peter Bosz wil zijn landstitel ongeslagen in ontvangst nemen. Enkel tegen Utrecht won PSV dit seizoen nog niet, voor de rest triomfeerde het in al zijn wedstrijden.



Een record dat vandaag wel eens in gevaar kon worden gebracht tijdens hun verplaatsing naar de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar trof het Ajax, dat ondanks een rampzalig seizoensbegin aan zijn weg naar boven bezig is.



En jawel, de schrik van de PSV'ers werd na een kleine twintig minuten opeens zeer reëel. Na een knappe rush van Brobbey lepelde Berghuis de 1-0 netjes in de verste hoek.