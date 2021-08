"Koen Casteels is 1 van de beste doelmannen in de Bundesliga"

Koen Casteels drukte op de eerste speeldag meteen zijn stempel. Nadat Weghorst er 1-0 van had gemaakt, kreeg Bochum (dat na 4 minuten met 10 viel na rood voor Tesche) nog enkele kansen. Casteels stond echter pal.

Dat zag ook zijn trainer Mark van Bommel. "Koen is een van de beste doelmannen in de Bundesliga. Als hij niet de beste is, dan zit hij er toch heel dichtbij", vertelde de coach op een persconferentie.

"Bochum kreeg kansen in het laatste halfuur. Koen kon ons gelukkig redden. Hij laat al jaren zien dat hij een van de beste doelmannen van de competitie is. Ik ben dan ook heel blij dat hij bij ons speelt."

Sebastiaan Bornauw bekeek het allemaal vanop de bank terwijl die andere Belgische aanwinst van Wolfsburg, Aster Vranckx, nog geblesseerd is.