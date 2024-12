Niet Dante Vanzeir, maar scorende Joseph Paintsil kroont zich tot kampioen in de MLS na veldslag in de finale

zo 8 december 2024 00:13

LA Galaxy einde 2 - 1 New York Red Bulls MLS-finale: LA Galaxy - New York Red Bulls

In de schaduw van Hollywood kon Dante Vanzeir zijn droomscenario niet schrijven. Onze landgenoot werd met de New York Red Bulls op snelheid gepakt in de MLS-finale. Dankzij een andere oude bekende van de Belgische competitie, Joseph Paintsil, stond favoriet LA Galaxy al na een kwartier 2-0 voor. De Red Bulls knokten nog kranig terug, maar Vanzeir en co. konden de thuisploeg niet van zijn zesde titel houden.



De doelpuntenmakers: 9' Joseph Paintsil: 1-0

13' Dejan Joveljic: 2-0

28' Sean Nealis: 2-1

De American Dream van Dante Vanzeir werd al snel een "mission impossible". Zijn New York Red Bulls werden in de explosieve beginfase van de MLS-finale helemaal omvergeblazen door favoriet en thuisploeg LA Galaxy, waar ex-Genkenaar Joseph Paintsil indruk maakte met zijn vele flitsen op de flank. Dat de dribbelvaardige winger na negen minuten eigenhandig de score opende na een goede actie, was dan ook geen verrassing. Dat zijn ploegmakker Dejan Joveljic amper vijf minuten later de score ook nog verdubbelde, zorgde wel voor een ferme mokerslag bij Vanzeir en co.

Toch hadden de mannen uit de Big Apple een geheim wapen: stilstaande fases. Op z'n American Football-gewijs pakten de bezoekers uit met enkele duidelijk uitgetekende patronen op hoekschop en vrije trap. Toch was het een rommelige rebound die onverhoopt nog voor de aansluitingstreffer voor de rust zorgde: 2-1. Na de pauze was het spelbeeld compleet anders: de Red Bulls eisten de bal op en zorgden met onder meer de gekende loopacties van Vanzeir in de rug van de defensie voor gevaar. LA Galaxy leunde terug en liet de bal ongewoon aan zijn tegenstander. Een clash der stijlen die een handvol kansen opleverde, maar geen enkel doelpunt. In het laatste kwartier bleef er van stijl of tactiek niet veel meer over: enkel een potige clash tussen de lijnen. Red Bull ging alles-of-niets, LA Galaxy lag levensgevaarlijk op de loer. Maar ook die geanimeerde slotfase leverde geen goals meer op. En zo zijn het niet Dante Vanzeir en de New York Red Bulls die hun sprookje konden afwerken, maar een nieuwe titel voor de sterren van LA Galaxy.