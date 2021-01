Nederland doet er met Van Empel nog een wereldtitel bij, geen volledig podium voor Oranje

14:14 14 uur 14. Van Empel maakt het verschil in de slotronde en wint het WK bij de beloften. Van Empel maakt het verschil in de slotronde en wint het WK bij de beloften

14:13 14 uur 13. Truyen is 9e. De eerste Belgische eindigt op de 9e plaats: Marthe Truyen. Een prestatie waarmee ze zeker tevreden kan zijn. Truyen hield trouwens nog net titelverdediger Norbert Riberolle achter zich. . Truyen is 9e De eerste Belgische eindigt op de 9e plaats: Marthe Truyen. Een prestatie waarmee ze zeker tevreden kan zijn. Truyen hield trouwens nog net titelverdediger Norbert Riberolle achter zich.

14:11 14 uur 11 match afgelopen Van Empel is wereldkampioene! Van Alphen strandt op de 2e plaats op amper 3 tellen. De Hongaarse Kata Blanka Vas maakt het podium volledig. Van der Heijden valt net buiten de medailles.

14:11 14 uur 11. De laatste hectometers voor Van Empel! . De laatste hectometers voor Van Empel!

14:10 14 uur 10. 7 seconden bedraagt het gat tussen Van Empel en Van Alphen. In de strijd om de 3e plek is Vas een gouden zaakje aan het doen. . 7 seconden bedraagt het gat tussen Van Empel en Van Alphen. In de strijd om de 3e plek is Vas een gouden zaakje aan het doen.

14:10 14 uur 10. Het is om tureluurs te worden, al dat gedraai. Michel Wuyts. Het is om tureluurs te worden, al dat gedraai Michel Wuyts

14:09 14 uur 09. Van Empel heeft een bonus van 5 seconden. Van Alphen wil de strijdbijl nog niet begraven en blijft pompen. . Van Empel heeft een bonus van 5 seconden. Van Alphen wil de strijdbijl nog niet begraven en blijft pompen.

14:09 14 uur 09. De voorsprong van Van Empel groeit weer. Paul Herygers. De voorsprong van Van Empel groeit weer Paul Herygers

14:09 14 uur 09. Van Alphen leek aanstalten te maken om weer aan te pikken bij Van Empel, die net dan weer op het gaspedaal staat. . Van Alphen leek aanstalten te maken om weer aan te pikken bij Van Empel, die net dan weer op het gaspedaal staat.

14:08 14 uur 08. De weerbaarheid bij Van Alphen is schitterend. Michel Wuyts. De weerbaarheid bij Van Alphen is schitterend Michel Wuyts

14:07 14 uur 07. Op de steile brug blijft Van Alphen wat hangen. Ligt de weg naar de wereldtitel nu hemelsbreed open voor Van Empel? . Op de steile brug blijft Van Alphen wat hangen. Ligt de weg naar de wereldtitel nu hemelsbreed open voor Van Empel?

14:07 14 uur 07. Van Empel neemt kleine voorsprong in de slotronde. Van Empel neemt kleine voorsprong in de slotronde

14:06 14 uur 06. Ga er maar uit dat ze stilaan uitgeput geraken. Michel Wuyts. Ga er maar uit dat ze stilaan uitgeput geraken Michel Wuyts

14:04 14 uur 04. Van Empel of Van Alphen? Langs de kustlijn slaat Van Empel een mooie bres, enkel Van Alphen kan haar weer bijbenen. Vas verliest andermaal terrein doordat ze een ommetje maakt. . Van Empel of Van Alphen? Langs de kustlijn slaat Van Empel een mooie bres, enkel Van Alphen kan haar weer bijbenen. Vas verliest andermaal terrein doordat ze een ommetje maakt.

14:03 14 uur 03. Van der Heijden moet de 3 kopvrouwen laten gaan. Het wordt een driestrijd tussen Van Empel, Van Alphen en Vas. . Van der Heijden moet de 3 kopvrouwen laten gaan. Het wordt een driestrijd tussen Van Empel, Van Alphen en Vas.

14:02 Laatste ronde! We duiken met z'n vieren de slotronde in: de 3 Nederlandse vrouwen Van Empel, Van Alphen en Van der Heijden en het Hongaarse gevaar Vas. . 14 uur 02. Laatste ronde! We duiken met z'n vieren de slotronde in: de 3 Nederlandse vrouwen Van Empel, Van Alphen en Van der Heijden en het Hongaarse gevaar Vas.

14:01 14 uur 01. Hoe vergaat het topfavoriete Manon Bakker? Zij bezet momenteel de 6e plaats, net na haar landgenote Pieterse. . Hoe vergaat het topfavoriete Manon Bakker? Zij bezet momenteel de 6e plaats, net na haar landgenote Pieterse.

14:00 14 uur . Enkel Van Empel is voorlopig in staat om haar voet naast Vas te zetten. Bij Van der Heijden lijkt het vet stilaan van de soep. . Enkel Van Empel is voorlopig in staat om haar voet naast Vas te zetten. Bij Van der Heijden lijkt het vet stilaan van de soep.

14:00 14 uur . Vas rijdt het gat dicht op Van der Heijden, ook Van Alphen en Van Empel volgen nog. Vas rijdt het gat dicht op Van der Heijden, ook Van Alphen en Van Empel volgen nog

13:59 13 uur 59. Vas heeft wel lef om tussen dat oranje volk de leiding te nemen. Paul Herygers. Vas heeft wel lef om tussen dat oranje volk de leiding te nemen Paul Herygers

13:58 13 uur 58. Vas dicht het gat. Plots hebben we een leiderskwartet. Vas metselt de laatste meters dicht en neemt ook Van Alphen en Van Empel. De Hongaarse nestelt meteen op kop. . Vas dicht het gat Plots hebben we een leiderskwartet. Vas metselt de laatste meters dicht en neemt ook Van Alphen en Van Empel. De Hongaarse nestelt meteen op kop.

13:56 13 uur 56. Van der Heijden verliest terrein. Van Empel en Van Alphen krijgen hun landgenote in de spits Van der Heijden plots heel goed te zien in hun blikveld. "Dat is geen 10 seconden meer", zegt Michel Wuyts. . Van der Heijden verliest terrein Van Empel en Van Alphen krijgen hun landgenote in de spits Van der Heijden plots heel goed te zien in hun blikveld. "Dat is geen 10 seconden meer", zegt Michel Wuyts.

13:55 13 uur 55. Langs de kustlijn doet Vas het opnieuw: ze maalt weer een hoop extra meters om het irritante zand wat te vermijden. Maar dat levert haar tijdverlies op. . Langs de kustlijn doet Vas het opnieuw: ze maalt weer een hoop extra meters om het irritante zand wat te vermijden. Maar dat levert haar tijdverlies op.

13:55 13 uur 55. Vas is weer op zoek naar Bredene. Michel Wuyts. Vas is weer op zoek naar Bredene Michel Wuyts

13:53 13 uur 53. 2 van de 4 rondes. 1. Van der Heijden 2. Van Empel op 16" 3. Van Alphen op 16" 4. Vas op 16" 5. Pieterse op 36" 6. Kay op 46" 7. Bakker op 51" 8. Truyen op 55" 9. Norbert Riberolle op 1'01" 10. Harnden op 1'15" . 2 van de 4 rondes 1. Van der Heijden

2. Van Empel op 16"

3. Van Alphen op 16"

4. Vas op 16"

5. Pieterse op 36"

6. Kay op 46"

7. Bakker op 51"

8. Truyen op 55"

9. Norbert Riberolle op 1'01"

10. Harnden op 1'15"





13:53 13 uur 53. In principe moet Vas het kopwerk doen, maar ze is natuurlijk niet van gisteren. Michel Wuyts. In principe moet Vas het kopwerk doen, maar ze is natuurlijk niet van gisteren Michel Wuyts

13:52 13 uur 52. Ondanks het afstoppingswerk van Van Empel en Van Alphen, verliest Van der Heijden van haar pluimen. . Ondanks het afstoppingswerk van Van Empel en Van Alphen, verliest Van der Heijden van haar pluimen.

13:51 13 uur 51. Van der Heijden rijdt al 10 seconden weg van de rest. Van der Heijden rijdt al 10 seconden weg van de rest

13:50 13 uur 50. Het ziet er rooskleurig uit voor Oranje. Met Van der Heijden hebben ze de nummer 1 in de race. Van Empel en Van Alphen spelen waakhond bij Kata Blanka Vas. . Het ziet er rooskleurig uit voor Oranje. Met Van der Heijden hebben ze de nummer 1 in de race. Van Empel en Van Alphen spelen waakhond bij Kata Blanka Vas.

13:48 13 uur 48. Vas maakt een extra lus in het zand, maar wint er niets mee. Vas maakt een extra lus in het zand, maar wint er niets mee

13:48 13 uur 48. Van der Heijden heeft al 10 seconden. Ze zullen er werk moeten van maken. Renaat Schotte. Van der Heijden heeft al 10 seconden. Ze zullen er werk moeten van maken. Renaat Schotte

13:46 13 uur 46. Vas maakt pak extra meters. Van der Heijden voert nog altijd de forcing. Eerste achtervolger Vas peutert seconde per seconde van haar achterstand af, maar maakt wel een serieuze lus extra op het zand om zo lang mogelijk op haar fiets te blijven. . Vas maakt pak extra meters Van der Heijden voert nog altijd de forcing. Eerste achtervolger Vas peutert seconde per seconde van haar achterstand af, maar maakt wel een serieuze lus extra op het zand om zo lang mogelijk op haar fiets te blijven.

13:45 13 uur 45. Struikelperte van Pieterse. Struikelperte van Pieterse

13:44 13 uur 44. Na ronde 1. 1. Van der Heijden 2. Vas op 5" 3. Van Alphen op 6" 4. Van Empel op 12" 5. Kay op 27" 6. Baroni op 28" 7. Pieterse op 28" 8. Truyen op 28" 9. Bakker op 32" 10. Harnden op 33" . Na ronde 1 1. Van der Heijden

2. Vas op 5"

3. Van Alphen op 6" 4. Van Empel op 12"

5. Kay op 27"

6. Baroni op 28"

7. Pieterse op 28"

8. Truyen op 28"

9. Bakker op 32"

10. Harnden op 33"





13:43 13 uur 43. In de jacht op Van der Heijden schudt Kata Blanka Vas 2 Nederlandse vrouwen van zich af. Ze heeft het gat op Van der Heijden bijna dichtgeritst. . In de jacht op Van der Heijden schudt Kata Blanka Vas 2 Nederlandse vrouwen van zich af. Ze heeft het gat op Van der Heijden bijna dichtgeritst.

13:42 13 uur 42. Kopvrouw Van der Heijden blijft overeind op de trappen die aangekleed zijn met een vers tapijt. Enkele stationnetjes verder maakt Pieterse een struikelperte. . Kopvrouw Van der Heijden blijft overeind op de trappen die aangekleed zijn met een vers tapijt. Enkele stationnetjes verder maakt Pieterse een struikelperte.

13:42 13 uur 42. Favoriete Manon Bakker komt al meteen ten val na de eerste passage aan de brug. Favoriete Manon Bakker komt al meteen ten val na de eerste passage aan de brug

13:40 13 uur 40. Truyen eerste Belgische op 6. Het is zowaar Inge van der Heijden (niet tot de topfavorietes gerekend) die de dans leidt. Een gat van 50 meter is haar voorsprong. Eerste Belgische momenteel is Marthe Truyen, op een knappe 6e plaats. De top 10 zou al een mooie prestatie zijn aan het eind van de rit. . Truyen eerste Belgische op 6 Het is zowaar Inge van der Heijden (niet tot de topfavorietes gerekend) die de dans leidt. Een gat van 50 meter is haar voorsprong.

Eerste Belgische momenteel is Marthe Truyen, op een knappe 6e plaats. De top 10 zou al een mooie prestatie zijn aan het eind van de rit.

13:40 13 uur 40. Opstopping in de eerste ronde bij de beloften. Opstopping in de eerste ronde bij de beloften

13:39 13 uur 39. Ik vrees dat het al over en out is voor Bakker. Ze heeft al 25 seconden achterstand. Renaat Schotte. Ik vrees dat het al over en out is voor Bakker. Ze heeft al 25 seconden achterstand. Renaat Schotte

13:38 13 uur 38. Helemaal voorin controleert de Nederlandse Fem van Empel totdat ze wegglijdt in het zand. Ze heeft even last van een nukkige ketting, maar lost dat stoïcijns op. . Helemaal voorin controleert de Nederlandse Fem van Empel totdat ze wegglijdt in het zand. Ze heeft even last van een nukkige ketting, maar lost dat stoïcijns op.

13:37 13 uur 37. Van Empel doet het heel rustig, het lijkt wel slowmotion. Michel Wuyts. Van Empel doet het heel rustig, het lijkt wel slowmotion Michel Wuyts

13:36 Val Bakker. Op het eerste bruggetje stropt het meteen. In het zand komt favoriete Manon Bakker ten val. Ze staat al voor een inhaalrace. . 13 uur 36. Val Bakker Op het eerste bruggetje stropt het meteen. In het zand komt favoriete Manon Bakker ten val. Ze staat al voor een inhaalrace.

13:35 13 uur 35 match begonnen START! We zien meteen 2 oranjehemden in de snuit van het peloton. Ook de Hongaarse Vas en de Britse Kay zitten in de vuurlinie.

13:33 13 uur 33. Kijk nu live. De uitzending is begonnen! De vrouwen beloften staan te popelen om erin te vliegen. Michel en Paul ook. . Kijk nu live De uitzending is begonnen! De vrouwen beloften staan te popelen om erin te vliegen. Michel en Paul ook.

11:36 11 uur 36. Oranje meesterschap. Nederland komt aan de start met een zestal om u tegen te zeggen: Manon Bakker, Puck Pieterse, Fem van Empel, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden en Shirin van Anrooij. Susanne Meistrok is de 7e vrouw bij Oranje. Wie kan een Nederlands podium verpesten? De Hongaarse Kata Blanka Vas en de Britse Anna Kay zijn vinnig, maar de vraag is hoe ze tot hun recht komen op het Noordzeestrand. Titelverdedigster Marion Norbert Riberolle had een moeilijk seizoensbegin, maar kwam de voorbije weken iets meer boven water. . Oranje meesterschap Nederland komt aan de start met een zestal om u tegen te zeggen: Manon Bakker, Puck Pieterse, Fem van Empel, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden en Shirin van Anrooij. Susanne Meistrok is de 7e vrouw bij Oranje.

Wie kan een Nederlands podium verpesten? De Hongaarse Kata Blanka Vas en de Britse Anna Kay zijn vinnig, maar de vraag is hoe ze tot hun recht komen op het Noordzeestrand.

Titelverdedigster Marion Norbert Riberolle had een moeilijk seizoensbegin, maar kwam de voorbije weken iets meer boven water.

11:36 11 uur 36. Ook in deze categorie kan Nederland het volledige podium bezetten. 6 Nederlandse medailles bij de vrouwen: dat is zeker mogelijk. . Bondscoach Sven Vanthourenhout. Ook in deze categorie kan Nederland het volledige podium bezetten. 6 Nederlandse medailles bij de vrouwen: dat is zeker mogelijk. Bondscoach Sven Vanthourenhout

11:32 11 uur 32. 6e regenboogtrui bij vrouwen beloften. Het is nog maar de 6e keer dat de vrouwen beloften strijden voor een regenboogtrui in het veld. Wie krast zijn naam op de erelijst naast die van Evie Richards (2x winnares), Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Marion Norbert Riberolle? In die 5 vorige edities slaagde België er nog niet in om een medaille te veroveren bij de vrouwen beloften. "Marthe Truyen moet in staat zijn om de top 10 te halen, maar je mag eigenlijk niet over plaatsen speculeren", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is ontdekken waar we staan, voor de deelnemers en voor mezelf." . 6e regenboogtrui bij vrouwen beloften Het is nog maar de 6e keer dat de vrouwen beloften strijden voor een regenboogtrui in het veld. Wie krast zijn naam op de erelijst naast die van Evie Richards (2x winnares), Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Marion Norbert Riberolle?

In die 5 vorige edities slaagde België er nog niet in om een medaille te veroveren bij de vrouwen beloften. "Marthe Truyen moet in staat zijn om de top 10 te halen, maar je mag eigenlijk niet over plaatsen speculeren", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is ontdekken waar we staan, voor de deelnemers en voor mezelf."

11:30 11 uur 30. Belgische deelnemers bij de vrouwen beloften. - Julie Brouwers - Kiona Crabbé - Julie De Wilde - Jinse Peeters - Marthe Truyen - Tessa Zwaenepoel . Belgische deelnemers bij de vrouwen beloften - Julie Brouwers

- Kiona Crabbé

- Julie De Wilde

- Jinse Peeters

- Marthe Truyen

- Tessa Zwaenepoel

11:27 11 uur 27. Vorig jaar: Marion Norbert RIberolle (Fra) demonstreert in Dübendorf. Vorig jaar: Marion Norbert RIberolle (Fra) demonstreert in Dübendorf