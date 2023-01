Zelfs materiaalpech kan ontketende Puck Pieterse niet afremmen in Besançon

Fem van Empel had vorige week in Benidorm haar eindzege in de Wereldbeker al veiliggesteld. De Europese kampioene had daarom voor Hamme gekozen, waar ze zaterdag domineerde, Besançon liet ze met het oog op het WK volgende week links liggen.

Wie wel present tekende voor de slotmanche van de Wereldbeker was Puck Pieterse. Zonder Van Empel en zonder Shirin van Anrooij was zij dé te kloppen vrouw.

Een kanonstart deed ook het beste vermoeden voor Pieterse, maar niet veel later trok de pechduivel aan haar mouw. Een haperende ketting zorgde voor een oponthoud van een kleine halve minuut, Pieterse moest aan een achtervolgingsrace beginnen.

Annemarie Worst - die een gouden kans rook - trok voorin ondertussen hard van leer, maar een ontketende Pieterse kwam op een hik en een gauw alweer aansluiten. De motor van Pieterse draaide nu op toerental, niet veel later ging ze er alleen vandoor.

Wat volgde was een demonstratie om u tegen te zeggen. Worst en Van der Heijden hielden de kloof nog even op een tiental seconden, maar finaal brak ook bij hen de veer. Aan de streep had Pieterse uiteindelijk 37 tellen over, een stevig signaal richting het WK.